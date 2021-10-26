Перечислены способы сделать секс безопасным для планеты

Занятие любовью зачастую нельзя назвать экологичным процессом. Производство игрушек для взрослых, презервативов и других атрибутов наносит вред окружающей среде, но есть способы сделать секс безопасным для планеты.

«Для некоторых людей быть экологически чистыми в сексуальном плане означает выбирать смазки, игрушки, простыни и презервативы, которые оказывают меньшее влияние на планету», — объяснила BBC News с Аденике Акинсемолу,

По данным ООН, каждый год в мире выпускается порядка 10 миллиардов презервативов. Большинство из них оказываются в итоге на свалках, так как содержащиеся в презервативах химикаты и синтетический латекс не позволяют их переработать. Единственным полностью биоразлагаемым аналогом являются презервативы из овечьей шкуры, которые использовались со времен Римской империи. Но такие изделия не могут полностью защитить от инфекций, передающихся половым путем.

Смазки тоже нельзя считать экологичными, так как многие из них содержат нефтяную основу. Доктор Тесса Коммерс посоветовала делать смазку в домашних условиях из кукурузного крахмала и воды.

«Органические лубриканты наносят незначительный ущерб окружающей среде и обеспечивают своим пользователям прекрасное времяпрепровождение», — отметила Тесса.

Игрушки для взрослых чаще всего делают из пластика, вредящего окружающей среде. Но вместо пластиковых изделий можно выбрать стеклянные. В магазинах даже можно найти игрушки на солнечных батареях.