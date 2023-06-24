Общество 24 июня 2023, 11:09 Безопасность рейсов по требуемым регламентам обеспечили в аэропорту Шереметьево Аэропорт Шереметьево обеспечит безопасность рейсов по требуемым регламентам РИА «Новости»

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Руководство и сотрудники столичного аэропорта Шереметьево продолжили обеспечивать безопасность рейсов по требуемым регламентам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В режиме требуемых регламентов аэропорт Шереметьево обеспечивает обслуживание и безопасность зарубежных и внутренних рейсов, авиакомпаний и пассажиров», — говорится в сообщении.

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Утром в субботу в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявлял, что силовые структуры обеспечат усиление мер безопасности.

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