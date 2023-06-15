Общество 15 июня 2023, 09:56 «Безопасность обеспечивается». Глава Ростехнадзора — о работе Запорожской АЭС Глава Ростехнадзора Трембицкий: Запорожская АЭС работает в штатном режиме РИА «Новости»

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Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, безопасность объекта обеспечивается. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

«С учетом того, в каком она сейчас находится статусе, безопасность обеспечивается», — сказал он.

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Сейчас она находится под контролем российских сил. В последнее время объект стал чаще подвергаться атакам украинских беспилотников. На территорию, прилегающую к атомной станции, за последний месяц более 100 раз пытались проникнуть дроны. Около 800 человек отказались работать на ЗАЭС из-за запугиваний со стороны Украины.

После обмеления Каховского водохранилища из-за разрушения ГЭС насосы станции продолжают забирать воду для охлаждения реакторов. Сейчас их не эксплуатируют постоянно, поскольку канал ТЭС и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС имеют запасы воды для охлаждения на несколько месяцев.