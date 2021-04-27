Суперкомпьютерное моделирование обеспечит безопасность на ПМЭФ

В Петербурге продолжается подготовка к проведению международного экономического форума (ПМЭФ). Вопрос эпидемической безопасности является ключевым, поэтому для принятия необходимых мер будет применяться суперкомпьютерное моделирование.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня 2021 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Специалисты Центра НТИ СПбПУ на первом этапе уже изучили движения потоков воздуха в помещении. Роспотребнадзор будет использовать результаты суперкомпьютерного моделирования для проработки противоэпидемических мер.

Вопрос организации безопасности на ПМЭФ является для нас ключевым, в настоящий момент мы тщательно изучаем все особенности площадки проведения Форума, к работе привлечены лучшие эксперты ведущих научных институтов страны Антон Кобяков советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ.

Кобяков пояснил, что математические модели позволят с высочайшей точностью изучить системы вентиляции в «Экспофоруме». При необходимости воздушные потоки скорректируют для обеспечения полной безопасности участников и гостей ПМЭФ.

«Для анализа и повышения эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции с учетом особенностей конфигурации залов проведения мероприятий и вариантов расположения кресел, а также с учетом работы системы диффузоров и блоков бактерицидной рециркуляции воздуха разработаны и используются уникальные суперкомпьютерные модели, содержащие более миллиарда уравнений», — отметил руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

Также на площадке организуют тепловизионный контроль, создадут цифровые системы учета коллективного иммунитета и установят рециркуляторы воздуха с устройствами обеззараживания.

«Роспотребнадзор тщательным образом подходит к разработке комплекса мер по обеспечению эпидемиологической безопасности на площадке проведения ПМЭФ с учетом использования современных методик анализа ситуации», — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство составило специальную анкету, которую будут заполнять все аккредитованные участники мероприятия. Оцифрованные данные выведут онлайн в системе регистрации для отображения состояния коллективного иммунитета.