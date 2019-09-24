Безопасность на дороге, улице и во дворе. Слет юных инспекторов дорожного движения прошел в Пушкино

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД) со всего Подмосковья приехали в лагерь Левково в Пушкинском городском округе, чтобы померяться знаниями. Там прошел областной слет «Безопасное колесо».

В свои 10 лет они лучше любого взрослого знают правила дорожного движения и уж точно объяснят, как правильно переходить дорогу. На областной слет «Безопасное колесо» приехали 200 участников — 50 команд.

Источник фото: телеканал «360»

Эти дети лучше всех в регионе знают, как проложить свой маршрут так, чтобы не попасть под машину, и как правильно переходить дорогу. На слете они поборются за победу и возможность представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях. В прошлом году Подмосковье завоевало серебро, но в этом году юные инспектора движения настроены на победу.

Источник фото: телеканал «360»

Отряды ЮИД есть почти в каждой школе. Это добровольные объединения учеников, где они изучают правила движения и занимаются пропагандой безопасного поведения на улицах и на дорогах. Всего в Подмосковье больше 1,5 тысячи отрядов ЮИД, в них участвуют больше 35 тысяч школьников.