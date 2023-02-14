Общество 14 февраля 2023, 12:58 Безопасность на дорогах ЯНАО усилят по поручению губернатора Дмитрия Артюхова

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Дороги ЯНАО станут более безопасными, их оборудуют дополнительными техническими средствами. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Соответствующее распоряжение дал губернатор региона Дмитрий Артюхов. Чтобы усилить безопасность, дороги оборудуют шумовыми полосами, «шериф-балками», которые имитируют световые сигналы машин дорожной полиции, а также макетами служебных авто. Кроме того, в 2023 году модернизируют 175 километров окружных магистралей и отремонтируют 72 километра муниципальных трасс.

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Отмечается, что работа по усилению дорожной безопасности ведется не первый год. Так, нарушения в регионе фиксируют 61 стационарная и 14 передвижных камер.

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