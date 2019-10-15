Безопасность микроволновок проверили в Роскачестве

Роскачество рассказало, как пользоваться пластиковой тарой Подробнее

Всего в тестах участвовали 55 моделей микроволновых печей от 16 брендов. В список для проверки вошли электроприборы от Bosch, Electrolux, Gorenje, Hotpoint-Ariston, LG и другие.

Сначала печи проверяли на утечку микроволнового излучения с помощью специального детектора. Прибором сверяли показания по всей поверхности микроволновки, кроме основания.

«Как показали результаты, все печи отвечают требованиям безопасности и прошли это испытание. А значит, риска утечки микроволнового излучения не существует», — сказано в отчете.

Затем сотрудники Роскачества нагревали СВЧ-печи в течение получаса на режиме гриля. Это делалось для того, чтобы проверить, насколько нагреваются элементы приборов и можно ли ими обжечься. Сильнее всего раскалилась дверца у модели Candy CMXC30DCS, но все равно в пределах допустимой нормы в 60 градусов.

После термической безопасности шла проверка электрической. Оказалось, что все микроволновки соответствуют действующим стандартам и прошли тесты.

«По итогам испытаний эксперты Роскачества не констатировали прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. <…> Самая дорогая микроволновка показала не лучший результат, например, в испытаниях удобства. Между тем, высокие баллы в общем зачете получили бытовые приборы среднего ценового диапазона», — отметили специалисты.