Безопасность дезинфекции помещений от вирусов оценили в России

«Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях. Например, в закрытых помещениях используется одна группа препаратов, на открытых площадях — другая», — отметил Водовозов.

Сильно пахнущее или содержащее хлор дезинфицирующее вещество используют на открытом воздухе. Если им обработать плохо проветриваемое помещение, то у людей может разболеться голова, начаться тошнота и появиться слабость. Смертельной опасности это не представляет.

Любая химия может вызвать сужение бронхов, но аллергии на дезинфектанты не бывает.

Сейчас российские инженеры работают над прибором для дезинфекции смартфонов и еды из ресторанов коронным разрядом. Электрический разряд выбрасывает в воздух электроны, ионы, возбужденные атомы и молекулы, которые обеззараживают поверхности.