Американские педиатры выпустили рекомендации по безопасному сну новорожденных

Американская академия педиатрии выпустила новые рекомендации по безопасному сну для новорожденных детей, направленные на снижение риска синдрома внезапной смерти младенца (СВСМ). Об этом написали «Аргументы и факты» со ссылкой на журнал Pediatrics.

Младенцы должны спать на спине, на твердой горизонтальной поверхности. В самом раннем возрасте в месте для сна младенца не должно быть мягких игрушек, подушек и одеял, чтобы ребенок не мог задохнуться. Важно также следить, чтобы младенец не засыпал в слинге, особенно если ему менее четырех месяцев.