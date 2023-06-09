Общество 09 июня 2023, 16:14 Безопасное судоходство по Северному морскому пути обсудят в рамках ПМЭФ

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Участники Петербургского международного экономического форума обсудят вопросы строительства гражданского флота для судоходства в Арктике, а также обеспечение безопасной навигации на Крайнем Севере. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

В нем должны принять участие представители Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства промышленности и торговли, компаний «Роснефть», «Новатэк», «Норникель», «Совкомфлот» и «Росатом».

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Участники дискуссии также затронут вопросы разработки и реализации механизмов повышения эффективности взаимодействия грузоотправителей, судовладельцев, органов власти и инфраструктурного оператора. Они обсудят потребности России в спецсудах, вспомогательных судах ледового обеспечения и техобслуживания ледоколов. Кроме того, дадут оценку возможностей действующих верфей для строительства.

В ближайшие годы России предстоит заняться совершенствованием системы транспортной безопасности в Арктике. Оно заключается в возведении современной портовой инфраструктуры, а также в обеспечении стабильной связи и строительстве современного аварийно-спасательного флота, отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

«На успешное функционирование Северного морского пути влияют наличие грузовой базы и собственного флота. В развитии российского судостроения заинтересованы все участники судоходства в Арктике», — добавил он.

Сессия «Северный морской путь. Итоги и планы» пройдет на стенде Минвостокразвития России «Арктика — территория диалога» в павильоне G КВЦ «Экспофорум». Деловая программа стенда включает проведение порядка 15 мероприятий, часть из них состоится в рамках плана председательства России в Арктическом совете.