Безопасное Подмосковье. Более 300 мест массового посещения в регионе оборудовали видеокамерами

Все места массового пребывания людей в Подмосковье соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Об этом стало известно в ходе выездного совещания секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

В нем принял участие и глава региона Андрей Воробьев.

Он сообщил, что на территории Подмосковья более 300 мест массового пребывания людей. Все они оборудованы видеонаблюдением, подключенным к системе «Безопасный регион». Она насчитывает 35 тысяч камер.

В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности такие объекты должны включать автономную систему оповещения и управления эвакуацией, освещение и охрану.

На совещании обсудили меры по расширению производства оборонно-промышленного комплекса с целью выпуска продукции гражданского назначения. По распоряжению губернатора в Московской области создан Совет директоров организаций ОПК, где обсуждаются вопросы подготовки кадров, сохранения и привлечения уникальных специалистов по программе «Соципотека». Предприятиям предоставляются займы на организацию выпуска гражданской продукции.

В Подмосковье действуют 122 организации оборонно-промышленного комплекса, где работают 130 тысяч человек. Подготовка кадров для ОПК осуществляется в университете «Дубна», Технологическом университете в Королеве, 24 техникумах и колледжах, в филиалах таких федеральных вузов — МАИ, МГТУ имени Баумана, МАДИ.

Около 70% выпускников ежегодно устраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса Московской области.