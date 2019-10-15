Безналичная оплата взносов и новый штраф. Жизнь подмосковных дачников изменится

Подмосковные садоводческие товарищества перешли на безналичную оплату членских взносов, а за оставленных на даче животных могут штрафовать. Об этом и других актуальных вопросах говорили на пресс-конференции в Региональном информационном агентстве Московской области.

Больше всего вопросов у дачников возникает о раздельном сборе мусора. Так, решили, что членские взносы для тех, кто не разделяет пластик, увеличивать не будут.

А вот садоводов, которые оставляют животных на территории участка, могут оштрафовать, этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. По мнению первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, в Московской области нужен учет питомцев в СНТ.

«Мы хотим заняться серьезно. Это октябрьская тема, все уехали с дач, животные брошенные. Как показывает практика, копейкой надо приучать нести ответственность за животных», — заявил Чаплин.

Удобную практику безналичной оплаты членских взносов ввели уже в большинстве СНТ, об этом рассказал Никита Чаплин.

Он отметил, что есть СНТ, которые перешли на безналичную оплату полностью, но есть и те, кто принимает только наличную оплату.

«В целом мы видим, что большинство наших садовых товариществ — более девяти тысяч садовых товариществ — открыли расчетные счета в банках для приема членских взносов. Раньше членские взносы собирались наличными. Сейчас мы видим, что реальные расчетные счета появились в банках», — уточнил зампред Мособлдумы.

Еще один актуальный для дачников вопрос — это дороги к СНТ. Сейчас в приоритете объекты, у которых заключены контракты на вывоз мусора.