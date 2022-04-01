Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут материнский капитал на имеющихся детей. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. <...> Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла», — указано в материале газеты «Известия» со ссылкой на слова Буцкой.

Парламентарий напомнила, что материнский капитал выдается на второго и последующих детей, которые были рождены с 2007 года, а также на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года.

Тем, кто получил гражданство РФ, надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или обратиться в отделение Пенсионного фонда, отметила Буцкая.

Она также добавила, что об этом условии мало кто знает, «но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал».

Сейчас продолжается эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. В среду, 30 марта, стало известно, что за сутки через пункты пропуска в Ростовской области границу пересекли более 17 тысяч беженцев. Такие данные назвало региональное Погрануправление ФСБ России.