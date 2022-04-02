Беженцы с ЛНР и ДНР прибыли на поезде в Казань

Беженцы с Луганской и Донецкой народных республик прибыли на поезде в Казань. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Вынужденных переселенцев встретила делегация правительства республики, медики, сотрудники экстренных служб и волонтеры.

Всего в Татарстан приехали 500 человек, среди них — 12 инвалидов и пять грудных детей. Их разместят во временных пунктах содержания, окажут медицинскую помощь и обеспечат всем необходимым.

Также власти региона поспособствуют дальнейшему внедрению беженцев в социальную среду, в том числе трудоустройству, поступлению детей в садики и школы.

Накануне заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что украинским беженцам, получившим гражданство РФ, выдадут материнский капитал.