Беженцы из ЛДНР смогут трудоустроиться поварами и официантами в российские рестораны

Рестораторы России заявили, что готовы принять на работу беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом представители отрасли сообщили РИА «Новости».

Беженцев готовы принять на нескольких направлениях: барменами, поварами, официантами даже менеджерами. При этом зарплата будет соответствовать занимаемой должности.

Сотрудники пресс-службы компании «Росинтер Ресторантс», которой принадлежит ряд известных ресторанов, сообщили, что у них уже работают беженцы из зоны спецоперации России на Украине. При этом опыт не имеет особого значения: будущих сотрудников обучают перед допуском к основным обязанностям.

«Каждый сотрудник проходит обучение в корпоративном университете. Обязательное условие — наличие необходимых документов для трудоустройства», — уточнили в «Росинтер Ресторантс».

Также сотрудники пресс-службы компании отметили, что при найме беженцев сохраняются общие условия: как при отборе кандидатов, так и при установке заработной платы.