Общество 26 декабря 2023, 18:24 Беженцы из Харькова столкнулись с проблемами в России из-за статуса РБК: юристы сообщили о проблемах беженцев из Харькова в РФ из-за особого статуса РИА «Новости»

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У приехавших в Россию беженцев из Харькова и области возникли трудности из-за особенности их статуса. Об этом РБК рассказали юристы благотворительных фондов.

Вынужденные переселенцы из Харьковской области не попадают под действие специальных указов и льгот, предназначенных для приехавших из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Например, с 1 января 2024 года харьковские беженцы не будут иметь права на маткапитал, отметил юрист фонда «Дом с маяком» Владимир Артюшенков.

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При подаче заявления на единовременное детское пособие приезжие из регионов Украины должны продемонстрировать доход за последние 12 месяцев, которого у них обычно нет. Жителям Харьковской области также не выдадут жилищные сертификаты и компенсации за разрушенное или поврежденное жилье.

По словам Артюшенкова, таким беженцам сложнее оформить российское гражданство, чем людям из новых регионов России, — процесс может занимать шесть-семь месяцев. Также у приезжих из Харьковской области возникли проблемы с перерегистрацией автомобилей.

«Не имея возможности оформить материнский капитал, не имея права на компенсацию за утраченное жилье, не имея права на продажу автомобиля, новый гражданин не может так просто решить вопрос с приобретением жилья на территории России», — подытожил юрист фонда «Дом с маяком».

В Германии ранее задумались о выдворении из страны украинских беженцев. Шеф-корреспондент Focus Ульрих Райц отметил, что в ФРГ меньше работающих украинцев, чем в других странах, а значит, приезжие засиживаются на пособиях.