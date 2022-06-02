Беженцы из ДНР и ЛНР получили более 100 тысяч бесплатных юрконсультаций в России
Приехавшие в Россию жители Донбасса получили более 100 тысяч бесплатных юридических консультаций
Эвакуированные в Российскую Федерацию жители Донбасса получили уже более 100 тысяч бесплатных юридических консультаций по насущным вопросам. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России.
Министр отметил «высокую эффективность работы» Минюста России, а также госюрбюро и региональных отделений ассоциации по оказанию юрпомощи в пунктах временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.
«На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций», —процитировал Чуйченко ТАСС.
Он добавил, что мобильные офисы госюрбюро «отлично себя зарекомендовали». Бесплатные консультации проводятся в автомобилях, специально оборудованных для приема желающих.
По данным на конец мая, количество эвакуированных в Россию с Украины и из республик Донбасса превысило 1,5 миллиона. Из них более 254 тысяч — дети.