Беженцы из ДНР и ЛНР получили более 100 тысяч бесплатных юрконсультаций в России

Эвакуированные в Российскую Федерацию жители Донбасса получили уже более 100 тысяч бесплатных юридических консультаций по насущным вопросам. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России.

Министр отметил «высокую эффективность работы» Минюста России, а также госюрбюро и региональных отделений ассоциации по оказанию юрпомощи в пунктах временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных республик.

«На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций», —процитировал Чуйченко ТАСС.

Он добавил, что мобильные офисы госюрбюро «отлично себя зарекомендовали». Бесплатные консультации проводятся в автомобилях, специально оборудованных для приема желающих.

По данным на конец мая, количество эвакуированных в Россию с Украины и из республик Донбасса превысило 1,5 миллиона. Из них более 254 тысяч — дети.