Глава Федерации профсоюзов рассказал о работе в России для беженцев из Донбасса

Прибывающим в Россию беженцам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик помогут с трудоустройством, если появится такая необходимость. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Он пояснил, что в российских регионах много работы, но процесс трудоустройства надо сделать организованным, а не пускать на самотек.

Шмаков отметил, что пока в этом потребности нет, так как из Донбасса пока везут только детей, женщин и пожилых людей.

«Сейчас речь идет о том, чтобы выплачивать им пособия по 10 тысяч рублей. Это не такие большие деньги, и нашей стране вполне по силам помочь братскому народу», — добавил он.

Шмаков отметил, что власти ДНР и ЛНР приняли правильное решение об эвакуации мирных жителей, так как угроза полномасштабного вторжения со стороны Украины могла привести к большому количеству жертв. Поэтому российское власти сделали верный шаг, чтобы разместить людей на своей территории.

Временная эвакуация в Россию детей, женщин и пожилых людей с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась в минувшую пятницу, 18 февраля.

Президент России Владимир Путин отправил в Ростовскую область, которая первой приняла беженцев, временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна. Российский лидер поручил ему организовать места для размещения жителей Донбасса и обеспечить их всем необходимым.

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что после урегулировании ситуации на линии соприкосновения эвакуированные жители вернутся домой.

«360» рассказывает об основных событиях, связанных с эвакуацией жителей Донбасса в Россию, в прямой трансляции.