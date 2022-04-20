Бежавших за границу артистов и чиновников предложили наказать повышенным налогом

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что для некоторых деятелей культуры и чиновников, которые с начала спецоперации сбежали за границу, необходимо увеличить налоги на доход. Об этом написала «Газета.ru».

«Нам представляется более актуальной мера наказания сбежавших за рубеж чиновников и артистов налогом с доходов в России по повышенной ставке. Ведь все они в любом случае будут возвращаться в страну, именно здесь их заработки», — сообщил он.

Резяпов также предложил лишить сбежавших почетных званий, присвоенных Россией за заслуги в области театрального, музыкального, эстрадного и другого искусства.

Он обратился к Госдуме РФ с просьбой выработать указанную законодательную инициативу.