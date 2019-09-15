Бежать, чтобы помочь. В Одинцове прошел благотворительный марафон

В подмосковном Одинцове прошла благотворительная акция «Я бегу — ребенку помогу». В забеге приняли участие более 600 человек. Все собранные средства пойдут на лекарства и реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Преодолеть 600 метров для Манука Манукяна — это возможность ответить добром на добро. У мальчика ДЦП. В прошлом году участники благотворительного забега уже собрали для него необходимую сумму на дорогостоящие лекарства. Их прием улучшает кровообращение и помогают Мануку двигаться. Сейчас он тренируется в команде по следж-хоккею и успевает путешествовать по всей стране. Свое участие он посвятил всем детям, которые тоже нуждаются в помощи.

«Очень часто нас не принимают в обществе. В этом смысле эти забеги очень хороши. Также это важно тем, кому необходима помощь в реабилитации, потому что все лечение дорогостоящее, а нашим детям помощь нужна постоянно. Мы благодарны, за то, что это все придумали», — рассказала мать Манука Наира Ходжаян.

Источник фото: телеканал «360»

Танцевальная волна захлестнула Одинцово. «Уроки в парках» востребованы у жителей всех возрастов Подробнее

Скорость и призовые места не имели значения. Вот уж где действительно самое главное не победа, а участие. Девиз забега: «Я бегу — ребенку помогу». Чем больше преодолевших дистанцию, тем значительнее денежная сумма, которая отправится на благотворительность. Для детей соревнование превратили в настоящий карнавал.

«У нас есть разные образы, даже Беззубик из известного мультика. Я сегодня — миньон», — сказал участник забега Павел Ларин.

Источник фото: телеканал «360»

Благотворительный забег прошел в Одинцове уже в четвертый раз. По традиции его организовал фонд «Мир детям». Все собранные средства потратят на поездки в реабилитационные центры, покупку необходимых лекарств и тренажеров. Сейчас в помощи нуждаются десять детей.

«Мы даем возможность родителям самим закупить то, что им надо для детей. Но в основном у нас всегда приоритет — это реабилитация и лекарства», — отметила председатель фонда «Мир детям» Лариса Деревянко.

Источник фото: телеканал «360»

В этот раз в забеге приняли участие более 600 человек. Усилиями Манука и других спортсменов удалось собрать 275 тысяч рублей.