Бежать, чтобы помочь. В Одинцове прошел благотворительный марафон
Преодолеть 600 метров для Манука Манукяна — это возможность ответить добром на добро. У мальчика ДЦП. В прошлом году участники благотворительного забега уже собрали для него необходимую сумму на дорогостоящие лекарства. Их прием улучшает кровообращение и помогают Мануку двигаться. Сейчас он тренируется в команде по следж-хоккею и успевает путешествовать по всей стране. Свое участие он посвятил всем детям, которые тоже нуждаются в помощи.
«Очень часто нас не принимают в обществе. В этом смысле эти забеги очень хороши. Также это важно тем, кому необходима помощь в реабилитации, потому что все лечение дорогостоящее, а нашим детям помощь нужна постоянно. Мы благодарны, за то, что это все придумали», — рассказала мать Манука Наира Ходжаян.
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Скорость и призовые места не имели значения. Вот уж где действительно самое главное не победа, а участие. Девиз забега: «Я бегу — ребенку помогу». Чем больше преодолевших дистанцию, тем значительнее денежная сумма, которая отправится на благотворительность. Для детей соревнование превратили в настоящий карнавал.
«У нас есть разные образы, даже Беззубик из известного мультика. Я сегодня — миньон», — сказал участник забега Павел Ларин.
Благотворительный забег прошел в Одинцове уже в четвертый раз. По традиции его организовал фонд «Мир детям». Все собранные средства потратят на поездки в реабилитационные центры, покупку необходимых лекарств и тренажеров. Сейчас в помощи нуждаются десять детей.
«Мы даем возможность родителям самим закупить то, что им надо для детей. Но в основном у нас всегда приоритет — это реабилитация и лекарства», — отметила председатель фонда «Мир детям» Лариса Деревянко.
В этот раз в забеге приняли участие более 600 человек. Усилиями Манука и других спортсменов удалось собрать 275 тысяч рублей.