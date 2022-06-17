Россиянин Константин Ярошенко, освобожденный из американской тюрьмы, поделился с «Политикой Сегодня» эмоциями после возращения на родину.

«Быть в разлуке 12 лет, и потом неожиданно увидеть свою семью, понимаете, это — безграничное, может даже безумное счастье», — рассказал Ярошенко на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, он еще не осознал, что закончились ужас и несправедливого плена в Штатах. Он поблагодарил за содействие в освобождении представителей властей страны, в особенности сотрудников внешнеполитического ведомства и главу государства Владимира Путина.