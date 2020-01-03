Бездомный москвич отсудил солидную компенсацию у сети фитнес-клубов

Бездомный, который превратил фитнес-клуб в ночлежку на зиму, получит солидную компенсацию от администрации сети фитнес-центров Parislife. Так решил Тимирязевский райсуд и Мосгорсуд. Всего бездомному причитается более 140 тысяч рублей.

Жить в спортивных клубах оказалось в десятки раз дешевле, чем снимать самое простое московское жилье. Это просчитал бездомный Сергей и приобрел у столичного фитнес-центра Parislife за 11,1 тыс. рублей безлимитную годовую карту, дающую право круглосуточного посещения клуба. На словах он договорился с администрацией, что формально он будет якобы «заниматься» в зале по ночам, в частности, всю ночь «медитировать» на коврике, чтобы снимать во сне болевой и судорожный синдромы, сообщил сайт legal.report.

Бездомный и шкафчик арендовал чтобы там хранить свои вещи. В итоге он получил ночлег, ячейку для личных вещей и возможность заниматься спортом — пусть и в виде ночных «медитаций».

Это длилось полгода. Другие посетители клуба часто скандалили с бездомным, жаловались администрации и в итоге фитнес-центр ограничил время пребывания Сергея в помещении клуба с 00:00 до 07:00. Позже клуб и вовсе заблокировал безлимитную карту Сергея, успев перед тем составить несколько актов по поводу нарушений договоренностей. Отдельным актом администрация зафиксировала вскрытие шкафчика Сергея, где были, согласно документу, найдены просроченная еда, мусор и бутылки из-под спиртного.

Бездомный отправился с жалобами к чиновникам. Он писал и в управу района, и в прокуратуру. В фитнес-центре начались постоянные проверки. Но карту Сергею так и не разблокировали.

Осенью 2018 года Сергей купил другую безлимитную карту в другой клуб этой же сети. За 20 тысяч рублей ему предоставляли безлимитный круглосуточный доступ в зал и шкафчик. В этот раз аренда длилась совсем недолго: переночевать в клубе бездомному удалось только два раза.

Пришлось снова писать жалобы. Теперь Сергей обратился в правоохранительные органы о краже его личных вещей из шкафчика, а также бездомный обратился в суд, где потребовал от юрлиц, оформлявших ему безлимитные карты для посещения фитнес-клуба, компенсаций.

В суде представители Parislife выразили понимание и готовность вернуть Сергею деньги пропорционально оказанным уже ему услугам. Только вот незадача: у бездомного нет паспорта, поэтому компенсации он получить по закону не может. Как же без паспорта с ним заключали договоры, подписывали бумаги и брали с него деньги, в администрации фитнес-центров не уточнили.

Суд постановил взыскать в пользу истца с одного клуба 57,5 тысячи рублей компенсации, с другого — 53,9 тысячи. С каждого из клубов еще причитается по 15 тысяч рублей компенсации морального вреда за страдания Сергея.