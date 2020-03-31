Бездомных предложили расселить в опустевшие хостелы

Авилова напомнила, что хостелы пустуют из-за отсутствия туризма. По ее словам, в Европе бездомных людей расселяют в такие гостиницы, дотируя, таким образом, провисающий бизнес.

«Правительство выделяет деньги, чтобы хостелы переформатировались в места временного пребывания для таких граждан», — указала Авилова.

Она заметила, что бездомных можно обезопасить и изолировать, если они будут жить вдвоем или втроем в одной комнате, получая питание и медицинскую помощь.

«Цивилизованные страны идут по пути, что все люди равны, что их не свалят в кучу в одном шатре и не запрут», — заметила директор фонда.

Она добавила, что в связи с распространением коронавирусной инфекции благотворительные фонды изменили алгоритм работы с бездомными. В Москве на Площади трех вокзалов нуждающиеся получают еду и столовые приборы в индивидуальной упаковке, соблюдая необходимую дистанцию в два метра.