    31 марта 2020, 20:16

    Бездомных предложили расселить в опустевшие хостелы

    Артур Блянихов

    Директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» опыт европейских стран по расселению бездомных в опустевшие хостелы из-за пандемии коронавируса.

    Авилова напомнила, что хостелы пустуют из-за отсутствия туризма. По ее словам, в Европе бездомных людей расселяют в такие гостиницы, дотируя, таким образом, провисающий бизнес.

    «Правительство выделяет деньги, чтобы хостелы переформатировались в места временного пребывания для таких граждан», — указала Авилова.

    Она заметила, что бездомных можно обезопасить и изолировать, если они будут жить вдвоем или втроем в одной комнате, получая питание и медицинскую помощь.

    «Цивилизованные страны идут по пути, что все люди равны, что их не свалят в кучу в одном шатре и не запрут», — заметила директор фонда.

    Она добавила, что в связи с распространением коронавирусной инфекции благотворительные фонды изменили алгоритм работы с бездомными. В Москве на Площади трех вокзалов нуждающиеся получают еду и столовые приборы в индивидуальной упаковке, соблюдая необходимую дистанцию в два метра.