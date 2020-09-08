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    08 сентября 2020, 10:34

    Бездомных кошек бесплатно простерилизуют в Чехове

    Александра Ломейко

    В Чехове стартовала акция по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Ее проводят специалисты Чеховской ветеринарной станции.
    Бездомных кошек бесплатно простерилизуют в Чехове

    Мероприятие организовали на Октябрьской улице, уточнили в пресс-службе администрации городского округа.

    Принести животное на стерилизацию можно с 08:00 до 20:00. С 12:00 до 13:00 ветеринары уйдут на перерыв.

    Для тех, кто хочет уточнить условия акции и поинтересоваться содержанием кошек, работает телефонная линия. Запись на прием тоже ведется по телефону, указанному на сайте администрации.

    В государственных ветеринарных клиниках Подмосковья уличных кошек бесплатно кастрируют и стерилизуют с начала августа. В акции приняли участие 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области.

    Новости SMI.FM