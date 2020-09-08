Бездомных кошек бесплатно простерилизуют в Чехове

В Чехове стартовала акция по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Ее проводят специалисты Чеховской ветеринарной станции.

Мероприятие организовали на Октябрьской улице, уточнили в пресс-службе администрации городского округа.

Принести животное на стерилизацию можно с 08:00 до 20:00. С 12:00 до 13:00 ветеринары уйдут на перерыв.

Для тех, кто хочет уточнить условия акции и поинтересоваться содержанием кошек, работает телефонная линия. Запись на прием тоже ведется по телефону, указанному на сайте администрации.

В государственных ветеринарных клиниках Подмосковья уличных кошек бесплатно кастрируют и стерилизуют с начала августа. В акции приняли участие 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области.