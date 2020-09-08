Безденежье заставило Рожкова из «Уральских пельменей» работать электриком

Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков нашел себе подработку. Теперь артист работает электриком, вспоминая занятия на учебно-производственном комбинате.

Новости Рожков сообщил своим подписчикам в Instagram, прикрепив к посту снятое с высоты электрического столба видео.

«Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать», — сказал артист, пожелав всем хорошего настроения.

В подписи к публикации он указал, что является электромонтером третьего разряда. Помогли полученные в УПК навыки — сейчас артист вспоминает учебу.

Из «Уральских пельменей» в прошлом году ушла Юлия Михалкова. Она до сих пор общается с коллегами, которые стали для нее родными людьми. Участвовать в каких-либо совместных проектах с коллективом Михалкова не планирует.

О проблемах в «Уральских пельменях» стало известно в конце 2018 года. В полном составе коллектив выступал только в Екатеринбурге или во время эфирных съемок.