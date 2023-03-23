Общество 23 марта 2023, 18:48 Безбожные улицы переименуют в Рязани Власти Рязани приняли решение переименовать Безбожные улицы

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Переименование ждет 1-ую и 2-ую Безбожные улицы в Рязани. Такое решение приняла городская дума. Об этом сообщило издание kp.ru.

Большинство депутатов — 30 из 36 — поддержали переименование. Теперь улицы будут называться 1-й и 2-й Вокзальные проезды. Председатель городской топонимической комиссии Николай Булычев отметил, что новые дома в этом районе зарегистрированы на Вокзальной улице и на Первомайском проспекте.

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«Остался небольшой островок, восемь ветхих домов. Встречались мы с жителями. Они отнеслись спокойно к варианту изменения названия этих улиц», — сказал он.

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По его словам, для людей самый важный вопрос — это когда их старые дома снесут. Ведь здания находятся в ужасном состоянии. Булычев напомнил, что во многих из них нет водопровода, а все удобства находятся во дворе. Председатель профильного комитета гордумы Сергей Еремин добавил, что местным жителям не надо будет менять прописку.

Безбожные улицы появились в городе после революции, а до 1917 года носили название Банные. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк просил в 2015 году топонимическую комиссию переименовать Безбожные улицы. Общественники же выступали с идеей дать им название в честь действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. Об этом написали «Рязанские ведомости».