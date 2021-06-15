Безбашенный экстремал рискнул здоровьем, выдумав новый вид «зацепинга» в метро. Видео

Подростки придумали и испытали новый вид зацепинга в московском метро. В ход пошел самокат — трюкач схватился за поручень отъезжающего поезда и прокатился по платформе. Молодой человек не задумался, что это опасно для жизни.

Поступок подростка попал на камеры видеонаблюдения, которые расположены на станции. На кадрах видно, что возле конца станции стоит группа ребят с самокатами — один из них подошел к поезду и схватился за внешний поручень на последнем вагоне. Поезд начал набирать скорость и прокатил подростка на самокате до середины платформы.

Однако машинист увидел экстремала и успел затормозить состав, пока тот не разогнался и не покинул платформу. Подросток быстро отцепился и скрылся с поля зрения камер, остальные ребята с самокатами продолжили стоять на прежнем месте .

Изданию «Подъем» сообщили пресс-службе метрополитена, что попавший на видео трюк произошел 13 июня «на одной из центральных станций».

«Нарушителей распознали благодаря системе видеонаблюдения метро, их уже разыскивает полиция. Мы категорически против подобных „развлечений“: они не только опасны для жизни и здоровья самих нарушителей, но могут нанести вред другим пассажирам и привести к задержкам в движении поездов», — отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что пассажиры могут провозить самокаты в метро, однако кататься на них по платформе запрещено. За нарушение этого правила им грозит штраф.