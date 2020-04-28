В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект закона о штрафах за использование транспорта без специального пропуска в режиме повышенной готовности.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, уточнило РИА «Новости», в частности предлагается дополнить новой статьей главу 12.

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — цитирует агентство выдержку из документа.

За аналогичное повторное нарушение штраф составит пять тысяч рублей.

Проект направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, указывается в пояснительной записке к документу.

Рассмотрением подобных административных правонарушений должны заниматься органы внутренних дел, предлагают авторы инициативы.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Все ограничения при этом сохранятся. Он заявил, что РФ удалось затормозить распространение нового вируса, но угроза сохраняется, поэтому терять бдительность нельзя. По состоянию на 28 апреля российские медики выявили 93 558 случаев заражения новым вирусом. От болезни COVID-19 умерли 867 человек.