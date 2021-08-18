«Без шансов на выздоровление». Художника Бориса Краснова перевели в хоспис

Знаменитого российского художника-сценографа Бориса Краснова поместили в хоспис. Шансов на выздоровление, по мнению врачей, у него нет, рассказал «360» адвокат Александр Добровинский.

«Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: „Шансов на выздоровление нет“. Это кошмар. Я очень сочувствую Боре и его близким», — поделился юрист.

Борису Краснову 60 лет. По данным Теlеgrаm-канала Маsh, художник переболел ковидом, а вскоре после этого перенес инсульт — и у него парализовало правую половину тела. Источник Теlеgrаm-канала добавил, что Краснов находился на лечении в Боткинской больнице, оттуда его и направили в частный хоспис.

Краснов является почетным членом Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей России. Был удостоен множества разных наград. Среди них Гран-при на международной инвестиционной выставке MIPIM-2011, серебряный приз за павильон России на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2010. Краснов является лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства, восьмикратным лауреатом национальной премии «Овация» и обладателем Гран-при «Золотая астролябия» фестиваля телевизионных фильмов.