Эксклюзив 08 января 2023, 17:24 Без Родины и смысла жизни. Звезде «9-й роты» предрекли существование в забвении «Голос Мордора»: жизнь предавшего Россию актера Смольянинова обречена на забвение YouTube

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Актер Артур Смольянинов, пожелавший, чтобы от России остался радиоактивный пепел, и заявивший о готовности стрелять в российских солдат на стороне Украины, неминуемо обречен на жизнь в забвении. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

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Артур Смольянинов не перестает удивлять. На сей раз он пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел. То есть чтобы все города России сгорели в атомном пламени, а в этих городах сгорели заживо миллионы людей. Миллионы мужчин, женщин, детей. Многие из которых смотрели фильмы и спектакли со Смольяниновым и даже любили этого актера.

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И ведь так ненавидимая Смольяниновым страна дала ему абсолютно все — образование, популярность, возможность работы. Но все это Артуру неважно. Плевать ему на свою страну. Впрочем, уже бывшую страну. Но и новой страны он не обрел и никогда не обретет.

Диссиденты деградировали

Понятно, что можно быть против власти в своей стране. Можно быть несогласным с внешней политикой, быть пацифистом, да вообще кем угодно. Но удивительно, насколько сильно деградировали диссиденты с советских времен. Тогда большинство из них, уезжая из страны, желали ей лучшей доли, и сейчас неважно, правы они были или нет.

А в сытой и благополучной России вырос целый класс даже не манкуртов, а откровенных мерзавцев. Которые не просто против власти, а именно против того народа, из которого вышли и за счет которого кормились. И Смольянинов — ярчайший представитель этой кодлы.

Но не думаю, что его ждет счастливая судьба. Мразь, предавшая свою страну, своих предков и свою идентичность, обязательно будет обречена на постоянное существование в забвении, без Родины и без самого смысла жизни.