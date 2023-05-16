Общество 16 мая 2023, 16:21 Без рекламы и дешевле. Сервисы Mail.ru запустили единую подписку Mail Space Сервисы Mail.ru запустили единую подписку Mail Space для пользователей Почты и Облака Пресс-служба Mail.ru

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Пользователям Почты и Облака Mail.ru теперь доступна единая подписка Mail Space. Она откроет новые возможности: дополнительное место для писем и файлов, быструю загрузку, обмен файлами до 100 Гб и отсутствие рекламы. Подробности сообщили в пресс-службе компании.

«В подписке предусмотрена гибкая тарифная сетка, чтобы каждый смог выбрать для себя оптимальный объем облачного хранилища», — поделились в Mail.ru.

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В компании рассказали, что годовые тарифы и подписки стали дешевле почти вполовину по сравнению с 2022 годом. А до 30 июня на них действует скидка до 75%.

Для тех, кто привык держать свои письма и файлы в порядке, а также всегда следит за количеством места, есть приятное новшество. Теперь сервис позволяет удалять большие файлы или письма одним нажатием, при этом не терять важные данные. В этом пользователям помогут умные алгоритмы.

«Почта быстро разбирает все входящие по папкам, а Облако легко распознает объекты и лица, отбирает лучшие кадры», — передали в пресс-службе.

Все вложения и данные проверяет специализированная программа для обнаружения вирусов, поэтому безопасность гарантирована.

По итогам 2022 года ежемесячная аудитория почтового сервиса Mail.ru увеличилась на 6%, а облачного хранилища — на 57%. Почту и Облако подключили к единому виртуальному хранилищу, благодаря чему все файлы и вложения из писем загружаются в него автоматически.