Важное 02 февраля 2023, 19:16 Без прошлого не может быть будущего. Путин призвал сохранять историческую память страны Путин: народ без прошлого не имеет будущего РИА «Новости»

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Сохранение исторической памяти крайне важно для выстраивания новых этапов развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что у народа без прошлого не может быть будущего.

«Вы вашим сверстникам и будущим поколениям передаете живую историю героических страниц нашего народа. Это чрезвычайно важная вещь», — подчеркнул глава государства на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

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Путин обратил внимание, что, не зная прошлого, невозможно прийти к будущему: будет происходить утрата всего того, чем дорожат люди, на основе чего страна идет вперед.

Отдельно он отметил работу поисковых отрядов, которые стремятся восстанавливать историю, находят новые факты и свидетельства подвигов предков.

«Я хочу вас за это поблагодарить. В ходе нашей сегодняшней беседы, уверен, благодарить придется неоднократно каждого за то, что вы делаете на своем участке работы», — добавил глава государства.

Мероприятие проходит на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва».