Без примерки: для интернет-магазинов в Подмосковье установили новые правила

Коронавирус повлиял на многие сферы жизни, заставив россиян отказаться от привычного уклада и пересмотреть свои привычки. По-другому работают и интернет-магазины, в том числе и в Подмосковье.

Зампред правительства Московской области Вадим Хромов рассказал о том, какой порядок выдачи товаров установлен для онлайн-площадок. Власти региона обговорили нюансы работы точек со всеми ретейлерами Подмосковья.

«Мы договорились, что ни в одной точке выдачи товара не будет примерки. Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек и он находился с человеком из компании», — пояснил Хромов.

Товар покупатель забирает бесконтактным методом. На пункте выдачи покупку открывают, кладут на стол и отходят. После этого покупатель забирает свое приобретение. При этом люди не приближаются друг к другу ближе чем на два метра.

Исключена не только примерка — возможности докупить что-то на месте тоже нет. Исключено превращение пункта выдачи в торговый зал. Подобные помещения на всех точках закрыты.

«Все сотрудники пунктов выдачи товара обеспечены масками и перчатками, систематически проводят дезинфекцию помещения, чтобы у нас был минимизирован риск какого-то заражения или передачи инфекции. Все онлайн-ретейлеры согласились с таким порядком для безопасности граждан», — заключил Хромов.

Во время режима повышенной готовности и самоизоляции жителей в Подмосковье продолжат работу заводы крупных международных брендов и сельскохозяйственные предприятия, компании сферы услуг, которые работают на вынос. Граждане при этом не должны без особой необходимости выходить из дома. Можно дойти до ближайшего магазина или аптеки, погулять с животным и выкинуть мусор.

В Подмосковье, по последним данным, зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 пациентов. Период самоизоляции в Московской области продлили до 1 мая.