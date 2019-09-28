Без причин и анонимно. Почему забастовка «Больничный лист» оказалась ненастоящей

Так называемая «забастовка» бортпроводников «Аэрофлота», которая получила название «Больничный лист», проходит без выдвижения требований и анонимно. Ее организовала группа из 13 человек, и поддержки среди сотрудников перевозчика акция не получила. Так что авиакомпания не должна реагировать на то, что может оказаться вбросом. Такое мнение «360» выразил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

«Какие требования выставили руководству компании? Нет требований. Они не говорят, что хотят, не говорят, кто они. Может, это не работники вообще. Почему работодатель должен реагировать на этот вброс, который из интернета пришел? Какие-то анонимные источники. Работодатель не будет реагировать и правильно сделает», — сказал Дельдюжов.

Среди участников акции — руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова. По ее мнению, бортпроводники недовольны тем, как работодатель соблюдает их права. Поэтому они якобы берут больничные и не выходят на работу. Сама женщина решила объявить голодовку. Дельдюжов подчеркнул, что профсоюзы так не работают.

«Я считаю, что это (объявление голодовки — прим. ред.) неэффективное действие. Надо сначала опросить людей, узнать, что их вообще интересует. Потому что у каждого человека свои проблемы. Их будет 20 проблем, потом из этих 20 выбирают 2-3 проблемы, которые касаются наибольшего количества людей. Дальше планируется профсоюзная кампания, каким образом заниматься», — добавил Дельдюжов.

В «Аэрофлоте» информацию о забастовке опровергли, отметив, что в компании не наблюдается увеличения больничных листов. Перевозчик напомнил, что у них работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а в ШПБ числятся всего 13 человек.

«Информация, распространенная в соцсетях, абсолютно не соответствует действительности. Количество открытых больничных листов в авиакомпании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых», — объяснили в компании.

В «Аэрофлоте» добавили, что на работу компании анонимная акция не повлияла. Все рейсы выполняют по расписанию, самолеты полностью укомплектованы экипажем.