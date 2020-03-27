Без поцелуев и гостей. Коронавирус лишил молодоженов Саратовской области марша Мендельсона

ЗАГСы Саратовской области будут проводить свадебные церемонии в «сокращенном варианте». Молодоженов будут расписывать без поцелуев, гостей и марша Мендельсона. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса нового типа.

Эта информация появилась на сайте управления по делам ЗАГС правительства Сратовской области. Ограничения коснутся тех свадеб, которые запланированы с 28 марта по 5 апреля. Во время своего обращения к населению президент России Владимир Путин объявил эту неделю выходной.

Тем парам, которые еще не подали заявление, порекомендовали отложить бракосочетание на более поздний срок. Тем, чьи браки выпадают на эту неделю, посоветовали перенести мероприятие. Если такой возможности нет, церемония состоится, но в сокращенном варианте.

Самое главное сейчас — это здоровье и соблюдение эпидемического режима. Поэтому все церемонии регистрации брака будут проходить в неторжественной обстановке без участия гостей Региональное управление по делам ЗАГС.

«Интерфаксу» рассказали в пресс-службе, что именно понимается под неторжественной обстановкой. Регистрация брака пройдет без марша Мендельсона, без обмена кольцами и поцелуя жениха и невесты. Нельзя будет привести и гостей. Пара зайдет в кабинет, распишется в документах, после чего получит свидетельства о браке и покинет ЗАГС.

Заявления на государственную регистрацию принимаются только по предварительной записи или через «Госуслуги».