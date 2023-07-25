Общество 25 июля 2023, 09:34 Без переходного периода. Призывной возраст с 2024 года будет от 18 до 30 лет Призывной возраст в России с 1 января 2024 года будет от 18 до 30 лет Pxhere

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Призывной возраст изменится без переходного периода. С 1 января 2024 года он будет от 18 до 30 лет, написал ТАСС.

Поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне.

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«Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верхней границы призывного возраста», — написало издание.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что верхняя граница призывного возраста срочной службы будет повышаться до 30 лет поэтапно: год за годом. Часть экспертов полагала, что следует поднять и нижнюю планку — призывать на службу с 21 года.

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительно причины может составить до 30 тысяч рублей. Сумму снизили, ранее предполагалось, что уклонистов будут штрафовать на 40-50 тысяч рублей.