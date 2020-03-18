Без паники. Запасов мороженой рыбы и консервов в российских магазинах хватит всем

Эксперты агентства «Рыбсеть» подсчитали данные по запасам рыбы. В настоящий момент на российских складах есть около 75 миллионов банок рыбных консервов разных видов рыб. Этого хватит примерно на два месяца. Всего в стране ежегодно выпускают около 550 миллионов банок рыбных консервов.

Нужно отметить, что в этом Россия не зависит от поставок из других государств. Об этом рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. В этом сегменте импортозамещение — около 95%. Также Россия экспортирует около 20% своей продукции за рубеж.

На складах торговых сетей хранится примерно двухмесячный запас рыбных консервов со сроком хранения до 12 месяцев. Обычно на складах самих производителей хранится еще примерно месячный запас консервов. Они ожидают отгрузки.

«Рыбоконсервные заводы в России пока что работают в обычном режиме, и в случае резкого увеличения спроса в принципе могут нарастить выпуск своей продукции, поскольку необходимого рыбного сырья у них хватает», — пояснила Полина Кирова.

Со свежемороженой рыбой, которая хранится при температуре минус 20 ºC около полугода, дела обстоят сложнее. Эта продукция большего объема и занимает больше места, к тому же холодильные мощности большинства торговых сетей ограничены, поэтому в них нельзя одновременно хранить больше ежемесячного запаса свежемороженой рыбы.

При объявлении ЧС и увеличении ажиотажа из-за пандемии коронавируса страна может ликвидировать дефицит мороженой рыбы и поручить поставлять на внутренний рынок больше дикой рыбы, выловленной и замороженной на траулерах. Специалист не советует делать запасы из свежей или охлажденной рыбы. Для этого больше подойдут замороженные рыбные полуфабрикаты (консервы или заморозка) и икра минтая или трески.