Без лепестков роз. Как ЗАГСы Подмосковья продолжили регистрацию браков во время самоизоляции

ЗАГСы Подмосковья продолжают работать даже в период пандемии коронавируса. Только теперь вместо лепестков роз вперемешку с рисом — маски, перчатки и социальная дистанция. Как во время самоизоляции оформляются браки и разводы, рассказал корреспондент «360».

В первом квартале 2020 года сотрудники ЗАКСов по всей России зарегистрировали 157,1 тысячи браков. По данным Минюста, разводов зафиксировали чуть меньше — 142,6 тысячи. По сравнению с 2019-м количество разводов сократилось, правда, и свадеб стало меньше.

Во время режима самоизоляции можно оформить оба новых статуса. Органы записи актов гражданского состояния в Подмосковье открыты. Только теперь придется отказаться от присутствия свидетелей, свадебного марша, фотографов и толпы родственников, которые будут бросать на молодоженов лепестки роз.

В Московской области, например, работает Отделение № 1 в межрайонном управлении ЗАГС в Химках.

«Мы работаем, осуществляем регистрацию по ранее поданным заявлениям», — отметила начальник межрайонного управления ЗАГС по городским округам Химки и Долгопрудный Елена Чиркина.

Она рассказала, как можно подать заявление на регистрацию или расторжение брака. Для этого нужно воспользоваться порталом «Госуслуги» и забронировать дату и время для подачи заявлений. Прием документов проходит через окно. Сотрудник ЗАКСа обрабатывает информацию, готовит пакет документов и потом также выдает через окно.

ЗАГСы работают по вторникам, средам, пятницам и субботам. Воскресенье и понедельник — выходные, четверг — санитарный день. Сотрудники дезинфицируют все поверхности и проветривают помещение.

Ограничения для регистрации браков действуют во многих городах и странах. Коронавирус называют разрушителем свадеб. Тем не менее по хештегу #свадьбанакарантине появляются все новые фотографии.

Развестись онлайн теперь возможно. Однако в последнее время разрывают браки реже, рассказала заведующая отделом ЗАГС в Реутове Ирина Солдатова.

«Мы не замечаем тенденции к расторжению брака. Я бы сказала, что в нашем городе даже снизилась подача заявлений на расторжение брака», — отметила она.

Причем сокращение разводов заметили не только в Московской области, но и в Татарстане. На днях в республике объявили о снижении числа разводов на 90%. И это даже несмотря на возобновление работы ЗАГСов. Похожая тенденция зафиксирована и в Хабаровском крае.