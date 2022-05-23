«Без качественных джинсов не останемся» Экономист Костиков прокомментировал уход из России Levi’s
Доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков оценил уход американской компании Levi Strauss & Co с российского рынка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам экономиста, россияне не останутся без джинсов.
«Я думаю, что джинсы Levi’s — это не товар первой необходимости, можно и без них. Тем более, что достаточно широко представлены другие джинсы. Хоть Levi’s и позиционируют себя как производитель самых качественных джинсов, но это не всегда так, поэтому уход компании с рынка проблемы не составит. Я думаю, что без качественных джинсов мы не останемся», — сказал Костиков.
Он также отметил, что в перспективе компания может вернуться в Россию. Ее руководители заинтересованы в российском рынке.