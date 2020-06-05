Без геев и окопов под Славянском. Twitter Роскосмоса очистили от старых твитов Рогозина

Свой аккаунт в Twitter Дмитрий Рогозин завел в 2009 году, когда еще не руководил корпорацией. За это время на его страницу подписались более 750 тысяч пользователей. 3 июня аккаунт изменил свое название на «Государственная корпорация РОСКОСМОС», а вместо фотографии Рогозина появился официальный логотип. При этом личные твиты главы корпорации остались на месте.

Некоторые из них пропали из аккаунта 4 июня. В их числе сообщение «Мы — русские. С нами Бог!», а также твит Рогозина о том, что он с радостью променял бы все свои должности на «Счастье быть сейчас в одном окопе с защитником Славянска». Пропал также и репост новости о том, что российская певица Полина Гагарина заняла на песенном конкурсе «Евровидение» второе место из-за «антигейского закона». Сам глава корпорации подписал этот репост «Не Россия угрожает Западу. Его основы рухнут под натиском ИГИЛ и геев».

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал «МБХ медиа», что в результате из официального аккаунта Роскосмоса пропадут все личные твиты Рогозина.

«Мы все их удалим, потому что там будет информация „Роскомоса“. Персональная переписка Дмитрия Олеговича — это его личное, а все то, что под логотипом „Роскосмоса“ — это госкорпорация», пояснил он.