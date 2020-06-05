    05 июня 2020, 13:42

    Без геев и окопов под Славянском. Twitter Роскосмоса очистили от старых твитов Рогозина

    Нина Петлинова

    Из официального Twitter Роскосмоса, который создали на основе аккаунта главы ведомства Дмитрия Рогозина, удалили некоторые старые твиты. Теперь там нет сообщений про окопы под Славянском и геев.

    Свой аккаунт в Twitter Дмитрий Рогозин завел в 2009 году, когда еще не руководил корпорацией. За это время на его страницу подписались более 750 тысяч пользователей. 3 июня аккаунт изменил свое название на «Государственная корпорация РОСКОСМОС», а вместо фотографии Рогозина появился официальный логотип. При этом личные твиты главы корпорации остались на месте.

    Некоторые из них пропали из аккаунта 4 июня. В их числе сообщение «Мы — русские. С нами Бог!», а также твит Рогозина о том, что он с радостью променял бы все свои должности на «Счастье быть сейчас в одном окопе с защитником Славянска». Пропал также и репост новости о том, что российская певица Полина Гагарина заняла на песенном конкурсе «Евровидение» второе место из-за «антигейского закона». Сам глава корпорации подписал этот репост «Не Россия угрожает Западу. Его основы рухнут под натиском ИГИЛ и геев».

    Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко рассказал «МБХ медиа», что в результате из официального аккаунта Роскосмоса пропадут все личные твиты Рогозина.

    «Мы все их удалим, потому что там будет информация „Роскомоса“. Персональная переписка Дмитрия Олеговича — это его личное, а все то, что под логотипом „Роскосмоса“ — это госкорпорация», пояснил он.