Без библиотек, дискотек и кинотеатров. Коронавирусная Москва станет такой, какой ее не видели

В ближайшие дни Москва станет такой, какой ее давно не видели. Борьба с коронавирусом приостановит работу библиотек, кинотеатров и других общественно-полезных или развлекательных мест.

Столичные власти решили усилить меры безопасности. О них сообщил Оперштаб Москвы.

Временно закрываются библиотеки, культурные центры, клубы. Сфера развлечений тоже уходит на отдых. Кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты, ночные клубы, дискотеки, аквапарки, ледовые катки приостановят свою работу.

Рестораны, бары и кафе будут открыты, но теперь там запрещено курение кальянов. Изменения коснутся и любых культурных, развлекательных, спортивных событий. Их пока нельзя проводить. Кроме того, визиты к стоматологу придется тоже отложить. Они будут оказывать только экстренную помощь.

Центры госуслуг «Мои документы» будут работать по предварительной записи. Туда можно обратиться только в том случае, если услугу невозможно получить в электронном виде.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 заболевших коронавирусом. За сутки число случаев увеличилось на 163.