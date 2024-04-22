Общество 22 апреля 2024, 16:04 Best Life: этой весной самыми модными будут сливочно-желтые, ледяные синие и мятно-зеленые тона

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Самыми актуальными в сезоне весна-лето — 2024, по мнению стилистов, стали сливочно-желтые, ледяные синие и мятно-зеленые тона. Об этом сообщил сайт Best Life.

Эти цвета в сочетании с белой одеждой будут придавать образу свежесть. Также стилисты советуют обратить внимание на терракотовый и персиковый цвета. Вещи этих оттенков можно смело сочетать с оливково-зелеными или горчично-желтыми тонами.

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Как сообщил сайт «Мир 24», в тренде этой весной останется и металлик, которым можно дополнить образ с помощью аксессуаров или обуви.