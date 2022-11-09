«Бесстрашный тип». Мужчина, гуляющий по дороге в Ростове-на-Дону, напугал водителей | 360°

Общество 09 ноября 2022, 12:11 «Бесстрашный тип». Мужчина, гуляющий по дороге в Ростове-на-Дону, напугал водителей

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На улице Красноармейской в Ростове-на-Дону водители заметили на проезжей части дороги мужчину, который шел по разделительной полосе. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

Прохожий не обращал внимания ни на проезжающие мимо машины, ни на сигналы водителей. Очевидцы предположили, что он мог быть пьян.

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«Бесстрашный тип», «Может он поспорил с кем», — написали пользователи соцсети «ВКонтакте».

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