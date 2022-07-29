Бессрочная социальная карта для нуждающихся может появиться в России

Группа депутатов Госдумы предложила ввести в России единую социальную дисконтную карту с индивидуальным номером для нуждающихся людей. Поправки могут внести в закон «О государственной социальной помощи», сообщил «Известиям» соавтор документа — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С помощью этой бессрочной карты люди, чей доход ниже прожиточного минимума (сейчас это 13,9 тысячи рублей), смогут покупать продукты, лекарства и пользоваться услугами со скидками. Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации этой инициативы. У розничных сетей будет возможность самостоятельно определить время предоставления скидок, их размер и список товаров и услуг, на которые будет действовать скидка.

Предполагается, что бессрочную карту можно будет в органах соцзащиты или МФЦ по заявлению уже в следующем году. Порядок ее предоставления и использования может установить правительство России. Депутаты рассчитывают, что закон вступит в силу 1 января.