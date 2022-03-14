Сомнолог Кудинов рассказал, как избавиться от бессонницы при стрессе

Стресс и постоянное напряжение могут стать причиной бессонницы. В разговоре с NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов рассказал, как наладить сон во время стресса.

За полчаса до сна необходимо ограничить поток информации и перестать читать новости. Это поможет успокоиться и быстрее уснуть.

«Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях. Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить», — сказал Кудинов.

Кроме того, сомнолог напомнил о важности гигиены сна. Чтобы лучше спать, нужно соблюдать режим, засыпая и просыпаясь в одно и то же время каждый день.

«Всегда — это значит, что и в выходные дни, и в праздники, и в отпуск тоже всегда вставать в одно и то же время и стараться спать не больше восьми часов», — подчеркнул специалист.