В Санкт-Петербурге во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» запрещена розничная продажа спиртных напитков. Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз обсудил с «Невскими новостями» незаконную продажу алкоголя в этот день.

«Школьники найдут возможность пронести алкоголь, а если будут проблемы, то отметят после праздника. Эта мера не сдерживает потребление, никто не мешает школьникам отметить на следующий день, когда свободная продажа», — заметил Дробиз.

Он выразил уверенность, что невозможно победить незаконный оборот алкоголя. Однако, по его мнению, это войну нельзя прекращать.

«Бороться бессмысленно, но надо», — подчеркнул собеседник издания.