Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил, что коды регионов — бессмыслица. По его мнению, в стране необходимо ввести федеральные номера. Эксперт напомнил, что «несколько лет назад <…> разрешили ставить на учет в одних регионах машины с номерами из других». Кроме того, многие россияне живут и работают в разных регионах.

«Увеличивать количество комбинаций нужно, убрав „квадратик“ с регионом полностью, и расширив за счет этого места количество цифр и букв в номере единого федерального образца», — подчеркнул Похмелкин.

Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева ранее рассказала, что из-за появления новых цифр тонкая пластина госномера может деформироваться. Из-за этого понадобится увеличить толщину пластины, и стоимость номерного знака вырастет.

Эксперт металлургической отрасли Леонид Хазанов отметил, что площадь изменений не так велика, чтобы сказаться на изделии.

«Третья цифра не возникает внезапно — единица и семерка и так уже штампуются много лет в номерах с трехзначными регионами», — напомнил эксперт.

«У стандартной заготовки под номер и сейчас имеется значительный потенциал для нанесения большего по площади количества вдавленностей без потери жесткости, и делать ее для этого толще совершенно не нужно», — заверил Хазанов.