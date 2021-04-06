«Бессмертный полк» вновь пройдет по Невскому проспекту

Шествие «Бессмертный полк» в Петербурге пройдет в том же порядке, как и последние шесть лет. Акция состоится 9 мая, рассказали «Невские новости».

«Вчера состоялась рабочая встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Бельским, в ходе которой администрация города подтвердила возможность проведения шествия „Бессмертного полка“ в Санкт-Петербурге в привычном для горожан формате по Невскому проспекту. Мероприятие вошло в городской план, идет подготовка совместно с профильными городскими комитетами», — заявил руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

Начало мероприятия предварительно согласовано на 15:00, сбор будет у площади Восстания.