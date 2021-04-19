«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге не состоится

Петербургский штаб движения «Бессмертный полк» не будет подавать заявку на проведение шествия, которое планировалось 9 мая 2021 года по Невскому проспекту. Об этом сообщил ИА «Невские новости» руководитель регионального штаба движения Андрей Краснобаев.

«Мы очень хотели организовать шествие в День Победы, но, к сожалению, государственные органы, отвечающие за противодействие распространению коронавирусной инфекции в Петербурге, не рекомендовали нам 9 мая проводить шествие „Бессмертного полка“ в привычном формате по Невскому проспекту. Это тяжелое для нас решение, но штаб принял его, мы не будем подавать заявку на проведение шествия», — заявил он.

По его словам, это решение принято столичным отделением организации.