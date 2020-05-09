Шествие «Бессмертный полк» проходит не только в онлайн-формате. Жители многоэтажек по всему Подмосковью выходят на балконы с портретами своих родных и близких — тех, кто воевал на фронте. «360» организовал прямую трансляцию из разных городов региона.

Праздничные концерты устраивают как управляющие компании, так и сами жители — естественно, не нарушая режим самоизоляции.

В социальных сетях люди выкладывают концерты соседей, которые не остались в стороне от праздника, и подпевают вместе со всеми.

Некоторые жители решили поздравить всех с праздником рисунками на окнах. Так сделали, к примеру, в одном из домов Реутова.